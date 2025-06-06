Рецептів окрошки є просто безліч, але деякі з них дарують справді визначний результат. 24 Канал пропонує звернути увагу на один із них з інстаграму знаменитого Пави.

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Рецепт окрошки від Пави

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 3 – 4 середні картоплини;

– 8 – 10 яєць;

– 300 грамів ковбаси;

– 3 – 4 свіжі огірки;

– 250 грамів редису;

– зелена цибуля;

– горошок;

– пучок кропу;

– 1 літр айрану;

– 1,5 літра мінералки;

– 2 столові ложки гірчиці;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Відварену картоплю наріжте невеликими кубиками. Яйця теж зваріть круто: білки подрібніть ножем, а жовтки перетріть окремо. Варену ковбасу наріжте маленькими кубиками. Огірки й редиску можна подрібнити кубиком або нарізати тонкими скибочками – на ваш вибір. Додайте зелень: зелену цибулю, кріп, можна також використати зелений горошок. У великій мисці з’єднайте всі підготовлені інгредієнти. Посоліть, поперчіть до смаку, додайте сметану, трохи гірчиці та кілька крапель лимонного соку для приємної кислинки. Залийте суміш айраном і газованою мінеральною водою. Добре перемішайте, за потреби ще раз підкоригуйте смак.

Смачного!

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