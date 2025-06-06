Рецептів окрошки є просто безліч, але деякі з них дарують справді визначний результат. 24 Канал пропонує звернути увагу на один із них з інстаграму знаменитого Пави.
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Рецепт окрошки від Пави
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 3 – 4 середні картоплини;
– 8 – 10 яєць;
– 300 грамів ковбаси;
– 3 – 4 свіжі огірки;
– 250 грамів редису;
– зелена цибуля;
– горошок;
– пучок кропу;
– 1 літр айрану;
– 1,5 літра мінералки;
– 2 столові ложки гірчиці;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Відварену картоплю наріжте невеликими кубиками.
Яйця теж зваріть круто: білки подрібніть ножем, а жовтки перетріть окремо.
Варену ковбасу наріжте маленькими кубиками.
Огірки й редиску можна подрібнити кубиком або нарізати тонкими скибочками – на ваш вибір.
Додайте зелень: зелену цибулю, кріп, можна також використати зелений горошок.
У великій мисці з’єднайте всі підготовлені інгредієнти. Посоліть, поперчіть до смаку, додайте сметану, трохи гірчиці та кілька крапель лимонного соку для приємної кислинки.
Залийте суміш айраном і газованою мінеральною водою. Добре перемішайте, за потреби ще раз підкоригуйте смак.
Смачного!
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