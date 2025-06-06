Святкове застілля повинно бути яскравим, а завершувати його потрібно смачним та яскравим пляцком. "Лісовий мох" – ідеальна опція для цього завдання, розповідає 24 Канал. Це найкращий вибір для святкування Зелених свят.
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Рецепт пляцка "Лісовий мох"
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 220 грамів цукру;
– 2 чайні ложки ванільного цукру;
– 220 мілілітрів соняшникової олії;
– 350 грамів пшеничного борошна;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 250 грамів шпинату або 450 грамів замороженого;
– 500 мілілітрів вершків 30%;
– 125 грамів маскарпоне;
– 3 столові ложки цукрової пудри;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– 2 упаковки крему фікс;
– 1 гранат.
Приготування:
Якщо використовуєте заморожений шпинат – дайте йому розтанути та добре відіжміть зайву рідину. Свіжий шпинат подрібніть у блендері разом із кількома ложками рослинної олії до однорідної маси.
У глибокій мисці збийте яйця разом із цукром та ванільним цукром до пухкої, світлої піни.
В окремому посуді просійте борошно разом із цукровою пудрою. По черзі додавайте до яєчної маси спочатку олію, потім сухі інгредієнти. Добре перемішуйте після кожного додавання.
В самому кінці введіть підготовлений шпинат і ретельно перемішайте тісто до однорідності.
Підготуйте круглу форму: дно застеліть пергаментом. Вилийте тісто у форму та поставте в попередньо розігріту духовку. Випікайте при 180 градусах (режим — нижній нагрів) близько 50 хвилин, або до "сухої палички".
Остиглий бісквіт повністю охолодіть, потім розріжте на три пласти. Верхній, зазвичай тонший, подрібніть руками або натріть у миску – він стане прикрасою.
Збийте вершки з цукром до густоти. Додайте маскарпоне та ароматизатор (наприклад, ванільний екстракт), ще раз коротко збийте до однорідної маси.
Перший корж змастіть половиною крему й рівномірно розподіліть. Накрийте другим пластом, зверху нанесіть залишки крему. Верхівку пляцка посипте подрібненим бісквітом і прикрасьте зернами граната.
Поставте торт у холодильник мінімум на кілька годин, а ще краще – на ніч, щоб він добре настоявся.
Смачного!
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