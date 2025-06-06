Праздничное застолье должно быть ярким, а завершать его нужно вкусным и ярким пирогом. "Лесной мох" – идеальная опция для этой задачи, рассказывает 24 Канал. Это лучший выбор для празднования Зеленых праздников.
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Рецепт пляцка "Лесной мох"
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 220 граммов сахара;
– 2 чайные ложки ванильного сахара;
– 220 миллилитров подсолнечного масла;
– 350 граммов пшеничной муки;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 250 граммов шпината или 450 граммов замороженного;
– 500 миллилитров сливок 30%;
– 125 граммов маскарпоне;
– 3 столовые ложки сахарной пудры;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– 2 упаковки крема фикс;
– 1 гранат.
Приготовление:
Если используете замороженный шпинат – дайте ему растаять и хорошо отожмите лишнюю жидкость. Свежий шпинат измельчите в блендере вместе с несколькими ложками растительного масла до однородной массы.
В глубокой миске взбейте яйца вместе с сахаром и ванильным сахаром до рыхлой, светлой пены.
В отдельной посуде просейте муку вместе с сахарной пудрой. Поочередно добавляйте к яичной массе сначала масло, затем сухие ингредиенты. Хорошо перемешивайте после каждого добавления.
В самом конце введите подготовленный шпинат и тщательно перемешайте тесто до однородности.
Подготовьте круглую форму: дно застелите пергаментом. Вылейте тесто в форму и поставьте в предварительно разогретую духовку. Выпекайте при 180 градусах (режим - нижний нагрев) около 50 минут, или до "сухой палочки".
Остывший бисквит полностью охладите, затем разрежьте на три пласта. Верхний, обычно тоньше, измельчите руками или натрите в миску – он станет украшением.
Взбейте сливки с сахаром до густоты. Добавьте маскарпоне и ароматизатор (например, ванильный экстракт), еще раз коротко взбейте до однородной массы.
Первый корж смажьте половиной крема и равномерно распределите. Накройте вторым пластом, сверху нанесите остатки крема. Верхушку пляцка посыпьте измельченным бисквитом и украсьте зернами граната.
Поставьте торт в холодильник минимум на несколько часов, а еще лучше – на ночь, чтобы он хорошо настоялся.
Приятного аппетита!
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