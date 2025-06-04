Холодный квас – лучшее решение, когда на улице жара и нужно утолить жажду чем-то вкусненьким. Напиток из клубники готовится легко и даже не требует дрожжей, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт кваса из клубники

  • Время: 20 минут + настаивание
  • Порций: 2 литра

Ингредиенты:
– 2 литра воды;
– 600 граммов клубники;
– 80 граммов сахара;
– 20 изюма.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте клубнику и удалите из нее зеленые хвостики. Каждую ягоду разрежьте на четыре части и переложите в кастрюлю. Добавьте воду и всыпьте сахар.

  2. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите ее содержимое до кипения. Варите ягодную смесь примерно 5 – 6 минут.

  3. Готовый напиток процедите. Чтобы извлечь как можно больше сока из ягод, воспользуйтесь марлей или другим фильтровальным материалом.

  4. В бутылки для настаивания добавьте несколько изюма, залейте туда процеженный клубничный напиток и оставьте в теплом месте на 48 часов.

  5. После этого, когда начнется активное брожение, перенесите напиток в холодильник еще на одни сутки.

Приятного аппетита!

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