Любимые драники можно приготовить без натирания картофеля, и для этого вам даже не нужна будет сковородка. Так, запеченные драники могут показаться чем-то новым, однако опытные повара советуют этот способ приготовления любимого блюда и уверяют, что из-за этого оно точно не потеряет во вкусе, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Добрые новости".

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Рецепт запеченных драников

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 120 граммов пшеничной муки;

– 15 граммов дрожжей;

– 2 столовые ложки сливок или густой сметаны;

– 2 яйца;

– соль, перец, специи и зеленый лук по вкусу.

Приготовление:

Сварите картофель до мягкости, а затем разомните его в однородное пюре без комочков. В отдельной емкости смешайте сливки (или густую сметану, если сливок нет) с дрожжами и яйцами. Взбейте все до однородной консистенции. Эту смесь влейте в картофельное пюре и постепенно добавьте просеянную муку. Посолите и поперчите по вкусу, также можно использовать другие приправы. Хорошо вымешайте тесто до мягкой, пластичной текстуры. Включите духовку на 200 градусов. Пока она разогревается, застелите противень пергаментной бумагой. Из теста сформируйте небольшие лепешки и выложите их на противень. Запекайте около 30 минут до золотистой корочки. Перед подачей украсьте готовые картофельные оладьи измельченным зеленым луком, и не забудьте про сметану!

Приятного аппетита!

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