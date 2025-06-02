Пока белые грибы свежие и доступные, вы просто обязаны попробовать этот рецепт. У наших предков эта вкуснейшая трапеза всегда была в любимчиках, а прерывать такую яркую традицию точно не стоит, рассказывает 24 Канал.
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Рецепт картофеля с белыми грибами
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– 500 граммов белых грибов;
– 1 лук;
– 200 граммов сметаны;
– 2 – 3 столовые ложки муки;
– масло;
– специи, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Очистите картофель и нарежьте его на кусочки. Варите в подсоленной воде до мягкости.
Очистите грибы, нарежьте их и обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки. Добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте до прозрачности.
В отдельной миске смешайте муку с небольшим количеством воды до однородной консистенции. Добавьте мучную смесь к грибной массе, тщательно перемешайте и тушите несколько минут.
Добавьте сметану, посолите и поперчите по вкусу. Тушите еще 5 минут.
Слейте воду с вареного картофеля и добавьте к нему грибной соус. Хорошо перемешайте.
Приятного аппетита!
2 минуты – и готово: домашний майонез без яиц.