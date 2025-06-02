Безяичная версия майонеза не только считается более безопасной для потребления, но и может похвастаться более долгим сроком хранения. При этом на вкус почти такая же, как классический провансаль, пишет 24 Канал со ссылкой на UA.press.

Читайте также Намазка на гренки ресторанного уровня: этот рецепт будут умолять все гости

Натуральный майонез без яиц

Время: 2 минуты

2 минуты Порции: 1

Ингредиенты:

– 150 миллилитров рафинированного оливкового масла;

– 75 миллилитров молока;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 0,5 чайной ложки черного перца;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 1 столовая ложка сока лимона.

Приготовление:

Соедините масло с молоком и перемешайте с помощью ложки. Тогда полминуты перебейте блендером для густой консистенции.

Введите пряности, соль и горчицу. Любители пикантных закусок могут добавить мелко нарезанный чеснок, измельченную зелень и другие специи.

Доведите до однородного состояния. И майонез готов к употреблению сразу.

Приятного аппетита!

К слову, как приготовить соус "Тартар" за 5 минут.