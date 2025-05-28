24 Канал со ссылкой на ElegantWoman предлагает приготовить намазку из грибов и сыра. Она гарантирует нежный и мягкий вкус, приятную текстуру и яркий грибной аромат.

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Сырно-грибная намазка на хлеб

  • Время: 20 – 25 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 450 граммов шампиньонов;
– 250 граммов сыра "Филадельфия";
– 2 чайные ложки лимонного сока;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 2 – 3 штуки зеленого лука;
– 5 веточек тимьяна;
– петрушка;
– масло – по вкусу;
– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Грибы подготовьте и разрежьте пополам. Нагрейте сковороду, налейте масла и на высокой температуре обжарьте грибы. Перемешивайте периодически.
  2. За несколько минут до готовности добавьте целые веточки тимьяна, соль, перец, белую часть от луковых перьев и сливочное масло. Сбрызните лимонным соком.
  3. Обжарьте до готовности и выложите грибы со сковороды, чтобы они остыли.
  4. В блендере до однородной консистенции перебейте грибы с сыром. Также добавьте к ним петрушку.
  5. Теперь время сделать гренки и получать наслаждение от намазки.

Приятного аппетита!

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