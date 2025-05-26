Этот рецепт вы точно захотите сохранить, ведь он – простой и быстрый. Как приготовить домашний плавленый сыр рассказывает 24 Канал со ссылкой на Lady.

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Домашний плавленый сыр

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 500 граммов творога кисломолочного сыра;
– 100 граммов сливочного масла;
– 1 яйцо;
– 1 чайная ложка соли;
– 0,5 чайной ложки соды пищевой;
– 1 чайная ложка укропа сушеного.

Приготовление:

  1. Сливочное масло растопите на водяной бане или в микроволновке. Когда оно немного остынет, добавьте яйцо и хорошо перемешайте.
  2. Добавьте мягкий творог и хорошо перемешайте. Для того чтобы сделать творожную массу более однородной, можно взбить все блендером.
  3. В большой кастрюле вскипятите воду, сверху поставьте кастрюлю с творожной массой и, непрерывно помешивая, плавите творог, пока он не станет однородным и слегка тягучим.
  4. Теперь снимите кастрюлю с сыром с водяной бани и добавьте соль, соду и сушеный укроп. Перемешайте и ваш плавленый сыр готов.

Приятного аппетита!

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