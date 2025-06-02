Безяєчна версія майонезу не лише вважається безпечнішою для споживання, але й може похвалитися довшим терміном зберігання. При цьому на смак майже така сама, як класичний провансаль, пише 24 Канал з посиланням на UA.press.
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Натуральний майонез без яєць
- Час: 2 хвилини
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 150 мілілітрів рафінованої оливкової олії;
– 75 мілілітрів молока;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 0,5 чайної ложки чорного перцю;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 столова ложка соку лимона.
Приготування:
- З'єднайте олію з молоком та перемішайте за допомогою ложки. Тоді пів хвилини перебийте блендером для густої консистенції.
- Введіть прянощі, сіль і гірчицю. Любителі пікантних закусок можуть додати дрібно нарізаний часник, подрібнену зелень та інші спеції.
- Доведіть до однорідного стану. І майонез готовий до вживання одразу.
Смачного!
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