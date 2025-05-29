Для його приготування просто треба з'єднати всі інгредієнти в блендері, збити до однорідної консистенції та насолоджуватися. Рецептом соусу "Тартар" ділиться 24 Канал з посиланням на News24.

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Соус "Тартар"

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 3 – 4 мариновані огірки;

– 1 яйце;

– 0,5 чайної ложки гірчиці;

– 100 мілілітрів сметани або майонезу;

– зелень – на смак;

– 2 чайні ложки лимонного соку;

– сіль, спеції – на смак.

Приготування:

Огірки поріжте дрібно або перебийте у блендері.

Змішайте яйце, гірчицю, сметану чи майонез. Додайте до суміші подрібнену свіжу зелень. Наприкінці додайте лимонний сік, сіль і спеції.

Соус готовий, краще готувати його для споживання одразу і на раз.

Смачного!

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