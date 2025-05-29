Для його приготування просто треба з'єднати всі інгредієнти в блендері, збити до однорідної консистенції та насолоджуватися. Рецептом соусу "Тартар" ділиться 24 Канал з посиланням на News24.

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    Соус "Тартар"

    • Час: 5 хвилин
    • Порції: 1

    Інгредієнти:
    – 3 – 4 мариновані огірки;
    – 1 яйце;
    – 0,5 чайної ложки гірчиці;
    – 100 мілілітрів сметани або майонезу;
    – зелень – на смак;
    – 2 чайні ложки лимонного соку;
    – сіль, спеції – на смак.

    Приготування:

    1. Огірки поріжте дрібно або перебийте у блендері.
    2. Змішайте яйце, гірчицю, сметану чи майонез. Додайте до суміші подрібнену свіжу зелень. Наприкінці додайте лимонний сік, сіль і спеції.
    3. Соус готовий, краще готувати його для споживання одразу і на раз.

    Смачного!

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