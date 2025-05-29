Для его приготовления просто надо соединить все ингредиенты в блендере, взбить до однородной консистенции и наслаждаться. Рецептом соуса "Тартар" делится 24 Канал со ссылкой на News24.
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Соус "Тартар"
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 3 – 4 маринованных огурца;
– 1 яйцо;
– 0,5 чайной ложки горчицы;
– 100 миллилитров сметаны или майонеза;
– зелень – по вкусу;
– 2 чайные ложки лимонного сока;
– соль, специи – по вкусу.
Приготовление:
- Огурцы порежьте мелко или перебейте в блендере.
- Смешайте яйцо, горчицу, сметану или майонез. Добавьте к смеси измельченную свежую зелень. В конце добавьте лимонный сок, соль и специи.
- Соус готов, лучше готовить его для потребления сразу и на раз.
Приятного аппетита!
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