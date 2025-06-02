Поки білі гриби свіжі та доступні, ви просто мусите спробувати цей рецепт. У наших предків ця смачнюща трапеза завжди була в улюбленцях, а переривати таку яскраву традицію точно не варто, розповідає 24 Канал.
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Рецепт картоплі з білими грибами
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 500 грамів білих грибів;
– 1 цибуля;
– 200 грамів сметани;
– 2 – 3 столові ложки борошна;
– олія;
– спеції, сіль та перець до смаку.
Приготування:
Очистіть картоплю та наріжте її на шматочки. Варіть у підсоленій воді до м'якості.
Очистіть гриби, наріжте їх і обсмажте на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки. Додайте дрібно нарізану цибулю та обсмажте до прозорості.
В окремій мисці змішайте борошно з невеликою кількістю води до однорідної консистенції. Додайте борошняну суміш до грибної маси, ретельно перемішайте та тушкуйте кілька хвилин.
Додайте сметану, посоліть та поперчіть до смаку. Тушкуйте ще 5 хвилин.
Злийте воду з вареної картоплі та додайте до неї грибний соус. Добре перемішайте.
Смачного!
2 хвилини – і готово: домашній майонез без яєць.