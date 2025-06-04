Холодний квас – найкраще рішення, коли на вулиці спека і потрібно втамувати спрагу чимось смачненьким. Напій з полуниці готується легко та навіть не потребує дріжджів, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Читайте також Картоплю навіть не треба терти: рецепт дерунів, з яким робитимете їх значно частіше
Рецепт квасу з полуниці
- Час: 20 хвилин + настоювання
- Порцій: 2 літри
Інгредієнти:
– 2 літри води;
– 600 грамів полуниці;
– 80 грамів цукру;
– 20 родзинок.
Приготування:
Ретельно вимийте полуницю та видаліть з неї зелені хвостики. Кожну ягоду розріжте на чотири частини й перекладіть у каструлю. Додайте воду та всипте цукор.
Поставте каструлю на плиту й доведіть її вміст до кипіння. Варіть ягідну суміш приблизно 5 – 6 хвилин.
Готовий напій процідіть. Щоб витягти якомога більше соку з ягід, скористайтеся марлею або іншим фільтрувальним матеріалом.
У пляшки для настоювання додайте кілька родзинок, залийте туди проціджений полуничний напій і залиште в теплому місці на 48 годин.
Після цього, коли почнеться активне бродіння, перенесіть напій у холодильник ще на одну добу.
Смачного!
Краще за будь-які цукерки: легкий десерт з полуниці.