Холодний квас – найкраще рішення, коли на вулиці спека і потрібно втамувати спрагу чимось смачненьким. Напій з полуниці готується легко та навіть не потребує дріжджів, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт квасу з полуниці

Час : 20 хвилин + настоювання

: 20 хвилин + настоювання Порцій: 2 літри

Інгредієнти:

– 2 літри води;

– 600 грамів полуниці;

– 80 грамів цукру;

– 20 родзинок.

Приготування:

Ретельно вимийте полуницю та видаліть з неї зелені хвостики. Кожну ягоду розріжте на чотири частини й перекладіть у каструлю. Додайте воду та всипте цукор. Поставте каструлю на плиту й доведіть її вміст до кипіння. Варіть ягідну суміш приблизно 5 – 6 хвилин. Готовий напій процідіть. Щоб витягти якомога більше соку з ягід, скористайтеся марлею або іншим фільтрувальним матеріалом. У пляшки для настоювання додайте кілька родзинок, залийте туди проціджений полуничний напій і залиште в теплому місці на 48 годин. Після цього, коли почнеться активне бродіння, перенесіть напій у холодильник ще на одну добу.

Смачного!

Краще за будь-які цукерки: легкий десерт з полуниці.