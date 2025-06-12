Эти картофельные блины с колбасой похожи на драники, но дарят больший диапазон вкусов благодаря добавлению колбасы. Этот рецепт можно повторять хоть каждый день, и, попробовав его только раз, трудно удержаться от соблазна не пойти по этому пути, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Сокровищница рецептов".

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Рецепт картофельных блинов с колбасой

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 3 картофелины;

– 2 яйца;

– 100 граммов колбасы;

– 100 граммов сыра;

– соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

Картофель натираем на крупной терке, немного подсаливаем и оставляем на 5 минут, чтобы пустила сок. Жидкость сцеживаем, а массу слегка отжимаем. Добавляем к картофелю яйца, еще немного солим и приправляем перцем. По желанию можно вмешать измельченную зелень, ароматные травы или приправы для картофельных блюд. На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выкладываем часть картофельной массы, разравнивая ее в виде блина. Жарим на слабом огне до румяной корочки, затем переворачиваем и доводим до готовности под крышкой еще 2 – 3 минуты. Колбасу нарезаем тонкой соломкой, а сыр натираем на терке. На одну половину блина выкладываем колбасную начинку, посыпаем тертым сыром и накрываем второй половиной. Жарим до расплавления сыра. Подаем с любимым соусом.

Приятного аппетита!

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