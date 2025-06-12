Если вы хотите вкусно поесть без вреда для фигуры, то куриные конвертики станут идеальным решением для этой проблемы. 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт с ТикТок nisenitnitsia.
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Рецепт куриных конвертиков
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 700 граммов куриного фарша;
– соль и специи по вкусу;
– пучок шпината;
– соус песто;
– помидор;
– моцарелла;
– панировочные сухари.
Приготовление:
К куриному фаршу добавляем соль и любимые специи.
Выкладываем массу между двумя листами пергамента и расплющиваем.
После этого снимаем верхний лист пергамента, смазываем поверхность фарша соусом песто, выкладываем немного шпината, кольца помидоров и кусочки моцареллы.
С помощью пергамента аккуратно складываем фарш пополам, формируя что-то вроде чебурека или конверта.
Обсыпаем панировочными сухарями с обеих сторон, чтобы они полностью покрыли фарш.
Выкладываем заготовки на противень и запекаем в духовке при температуре 180 градусов примерно 30 минут.
Приятного аппетита!
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