Если вы хотите вкусно поесть без вреда для фигуры, то куриные конвертики станут идеальным решением для этой проблемы. 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт с ТикТок nisenitnitsia.

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Рецепт куриных конвертиков

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 700 граммов куриного фарша;

– соль и специи по вкусу;

– пучок шпината;

– соус песто;

– помидор;

– моцарелла;

– панировочные сухари.

Приготовление:

К куриному фаршу добавляем соль и любимые специи. Выкладываем массу между двумя листами пергамента и расплющиваем. После этого снимаем верхний лист пергамента, смазываем поверхность фарша соусом песто, выкладываем немного шпината, кольца помидоров и кусочки моцареллы. С помощью пергамента аккуратно складываем фарш пополам, формируя что-то вроде чебурека или конверта. Обсыпаем панировочными сухарями с обеих сторон, чтобы они полностью покрыли фарш. Выкладываем заготовки на противень и запекаем в духовке при температуре 180 градусов примерно 30 минут.

Приятного аппетита!

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