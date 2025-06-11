Фриттата станет отличным вариантом для питательного завтрака или вкусного перекуса. Легко, быстро и очень вкусно – это описание лучше всего подходит для этого изобретения итальянских хозяек, передает 24 Канал со ссылкой на портал cookorama.

Интересно Идеальный семейный ужин на лето: "лодочки" из кабачков с оригинальной начинкой: "лодочки" из кабачков

Рецепт фриттаты

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– 1 помидор;
– 340 граммов ветчины;
– соль и перец по вкусу;
– зелень.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца, посолите и поперчите по вкусу.

  2. Нарежьте ветчину, помидор и зелень, сыр натрите.

  3. Разогрейте сковороду, фриттату лучше всего готовить на масле.

  4. Вылейте яичную смесь, сверху разложите начинку.

  5. Поставьте на несколько минут в духовку.

  6. Перед подачей украсьте зеленью.

Приятного аппетита!

Простая подсказка: как быстро отличить хлеб с консервантами.