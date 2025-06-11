Фриттата станет отличным вариантом для питательного завтрака или вкусного перекуса. Легко, быстро и очень вкусно – это описание лучше всего подходит для этого изобретения итальянских хозяек, передает 24 Канал со ссылкой на портал cookorama.
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Рецепт фриттаты
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– 1 помидор;
– 340 граммов ветчины;
– соль и перец по вкусу;
– зелень.
Приготовление:
Взбейте яйца, посолите и поперчите по вкусу.
Нарежьте ветчину, помидор и зелень, сыр натрите.
Разогрейте сковороду, фриттату лучше всего готовить на масле.
Вылейте яичную смесь, сверху разложите начинку.
Поставьте на несколько минут в духовку.
Перед подачей украсьте зеленью.
Приятного аппетита!
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