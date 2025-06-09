Срок хранения – один из главных критериев качества хлеба. Эксперты установили "планку", которая позволит отличить натуральный продукт, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

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Сколько хранится натуральный хлеб

Как отмечают специалисты, срок годности натурального хлеба не превышает трех суток. Если производитель указывает большие сроки, то высока вероятность, что в продукте содержатся добавки и консерванты.

Также стоит выбирать продукцию в бумажной или сетчатой обертке. Это означает больший контакт с воздухом, а следовательно, срок хранения такого хлеба короче.

Биологи отмечают, что срок годности натурального хлеба можно продлить благодаря стерильным условиям, но вряд ли кто-то будет идти на такой шаг. Срок свежести хлеба могут продолжить сахар и жиры, которые добавляют в выпечку, поэтому если ваш хлеб сохраняет свежесть длительное время, это еще автоматически не означает наличие добавок или консервантов.

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