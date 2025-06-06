Гурманам за некоторые продукты приходится выкладывать тысячи долларов, но такая стоимость изысканной еды вполне оправдана. Какие продукты самые дорогие в мире и почему столько стоят – рассказывает 24 Канал.

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Икра "Альбино"

Эту икру получают из белуги-альбиноса, возраст рыбы должен достичь 100 лет. Неудивительно, что цена уникального продукта "кусается" и может достигать до 25 тысяч долларов за килограмм. Конечно, производители накручивают стоимость фасовкой в баночки из золота, но и без этого деликатес заслуживает быть на вершине списка самых дорогих продуктов в мире.

Белый трюфель

Еще один редкий продукт, который почти невозможно выращивать искусственным способом. Его ищут специально обученные собаки или свиньи, в основном в регионе Альба в Италии. Цена такого трюфеля – от 4 до 7 тысяч долларов за килограмм, в зависимости от состояния и аромата продукта.

Говядина "Вагю"

Особую породу коров начали выращивать в Японии, а впоследствии эстафету "подхватили" США и Австралия. Говядина славится особым цветом, вкусом и жировыми прожилками. Коров поят вином, чтобы мясо имело насыщенный красный цвет. Цена "Вагю" – 600 – 800 долларов за килограмм, а мясо из Кобе может стоить до 1000 долларов за килограмм.

Шафран

Самая дорогая специя в мире. Цена за килограмм – от 2 до 10 тысяч долларов. Она обусловлена тем, что для сбора килограмма шафрана нужно 150 – 200 тысяч цветков крокуса, которые собирают вручную.

Кофе Kopi Luwak

За килограмм этого индонезийского кофе нужно заплатить от 500 до 1000 долларов. Его зерна проходят ферментацию в организме азиатской пальмовой циветты. После очистки, обжарки и измельчения кофе подают в люксовых заведениях. Сейчас популярность этого напитка уменьшается из-за этических вопросов об условиях содержания животных.

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