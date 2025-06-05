От способа хранения кофе зависит то, какой вкус и аромат будет иметь ваш напиток. Одна ошибка – и разница будет настолько существенной, что вы точно ее почувствуете. 24 Канал рекомендует обратить внимание на советы, которыми поделился портал Real simple.
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Как хранить молотый кофе
Эксперты советуют не создавать себе лишних проблем и придерживаться двух ключевых факторов:
- герметичный контейнер или банка;
- прохладное темное место.
Этих двух критериев достаточно, чтобы вашему кофе ничего не угрожало. Точно не обращайте внимания на совет поставить кофе в холодильник: конденсат будет причиной несвежего вкуса напитка.
Интересным решением может стать замораживание кофе небольшими порциями в вакуумных пакетах, но это требует дополнительных усилий и времени, поэтому этот способ не имеет большой популярности.
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