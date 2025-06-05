Від способу зберігання кави залежить те, які смак та аромат буде мати ваш напій. Одна помилка – і різниця буде настільки суттєвою, що ви точно її відчуєте. 24 Канал рекомендує звернути увагу на поради, якими поділився портал Real simple.

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Як зберігати мелену каву

Експерти радять не створювати собі зайвих проблем та дотримуватися двох ключових факторів:

герметичний контейнер або банка;

прохолодне темне місце.

Цих двох критеріїв достатньо, аби вашій каві нічого не загрожувало. Точно не зважайте на пораду поставити каву у холодильник: конденсат буде причиною несвіжого смаку напою.

Цікавим рішенням може стати заморожування кави невеликими порціями у вакуумних пакетах, але це вимагає додаткових зусиль та часу, тому цей спосіб не має великої популярності.

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