Від способу зберігання кави залежить те, які смак та аромат буде мати ваш напій. Одна помилка – і різниця буде настільки суттєвою, що ви точно її відчуєте. 24 Канал рекомендує звернути увагу на поради, якими поділився портал Real simple.
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Як зберігати мелену каву
Експерти радять не створювати собі зайвих проблем та дотримуватися двох ключових факторів:
- герметичний контейнер або банка;
- прохолодне темне місце.
Цих двох критеріїв достатньо, аби вашій каві нічого не загрожувало. Точно не зважайте на пораду поставити каву у холодильник: конденсат буде причиною несвіжого смаку напою.
Цікавим рішенням може стати заморожування кави невеликими порціями у вакуумних пакетах, але це вимагає додаткових зусиль та часу, тому цей спосіб не має великої популярності.
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