Кожна господиня памʼятає, як смакують крабові палички у клярі. Так, особливо популярні вони у піст, але ніщо не заважає готувати їх при кожній нагоді та вдосконалювати улюбленим соусом, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Добрі новини".

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Рецепт крабових паличок у сирному клярі

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 200 грамів крабових паличок;
– 2 яйця;
– 50 грамів твердого сиру;
– 4 чайні ложки молока;
– 2 чайні ложки соєвого соусу;
– сіль та перець до смаку;
– борошно;
– панірувальні сухарі;
– олія.

Приготування:

  1. Почніть із приготування кляру: у глибокій мисці змішайте яйця, молоко та соєвий соус. Додайте улюблені спеції та трохи солі до смаку.

  2. Потім всипте натертий сир і поступово введіть просіяне борошно. Перемішуйте, доки маса не стане схожою за консистенцією на густу сметану.

  3. На плиті розігрійте сковорідку з рослинною олією.

  4. Кожну крабову паличку умочуйте спершу у сирну суміш, а потім обвалюйте в панірувальних сухарях.

  5. Обсмажуйте палички з обох боків до появи апетитної золотистої скоринки.

  6. Подавайте гарячими, доповнивши улюбленим соусом — така закуска чудово підійде як для повсякденного столу, так і для святкової події.

Смачного!

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