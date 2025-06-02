Кожна господиня памʼятає, як смакують крабові палички у клярі. Так, особливо популярні вони у піст, але ніщо не заважає готувати їх при кожній нагоді та вдосконалювати улюбленим соусом, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Добрі новини".

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Рецепт крабових паличок у сирному клярі

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок;

– 2 яйця;

– 50 грамів твердого сиру;

– 4 чайні ложки молока;

– 2 чайні ложки соєвого соусу;

– сіль та перець до смаку;

– борошно;

– панірувальні сухарі;

– олія.

Приготування:

Почніть із приготування кляру: у глибокій мисці змішайте яйця, молоко та соєвий соус. Додайте улюблені спеції та трохи солі до смаку. Потім всипте натертий сир і поступово введіть просіяне борошно. Перемішуйте, доки маса не стане схожою за консистенцією на густу сметану. На плиті розігрійте сковорідку з рослинною олією. Кожну крабову паличку умочуйте спершу у сирну суміш, а потім обвалюйте в панірувальних сухарях. Обсмажуйте палички з обох боків до появи апетитної золотистої скоринки. Подавайте гарячими, доповнивши улюбленим соусом — така закуска чудово підійде як для повсякденного столу, так і для святкової події.

Смачного!

Їх готують подвійними порціями: улюблені пиріжки з картоплею та мʼясом.