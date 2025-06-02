Каждая хозяйка помнит, как вкусны крабовые палочки в кляре. Да, особенно популярны они в пост, но ничто не мешает готовить их при каждой возможности и совершенствовать любимым соусом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Добрые новости".
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Рецепт крабовых палочек в сырном кляре
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов крабовых палочек;
– 2 яйца;
– 50 граммов твердого сыра;
– 4 чайные ложки молока;
– 2 чайные ложки соевого соуса;
– соль и перец по вкусу;
– мука;
– панировочные сухари;
– растительное масло.
Приготовление:
Начните с приготовления кляра: в глубокой миске смешайте яйца, молоко и соевый соус. Добавьте любимые специи и немного соли по вкусу.
Затем всыпьте натертый сыр и постепенно введите просеянную муку. Перемешивайте, пока масса не станет похожей по консистенции на густую сметану.
На плите разогрейте сковородку с растительным маслом.
Каждую крабовую палочку обмакивайте сначала в сырную смесь, а затем обваливайте в панировочных сухарях.
Обжаривайте палочки с обеих сторон до появления аппетитной золотистой корочки.
Подавайте горячими, дополнив любимым соусом – такая закуска прекрасно подойдет как для повседневного стола, так и для праздничного события.
Приятного аппетита!
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