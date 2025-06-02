Каждая хозяйка помнит, как вкусны крабовые палочки в кляре. Да, особенно популярны они в пост, но ничто не мешает готовить их при каждой возможности и совершенствовать любимым соусом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Добрые новости".

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Рецепт крабовых палочек в сырном кляре

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов крабовых палочек;

– 2 яйца;

– 50 граммов твердого сыра;

– 4 чайные ложки молока;

– 2 чайные ложки соевого соуса;

– соль и перец по вкусу;

– мука;

– панировочные сухари;

– растительное масло.

Приготовление:

Начните с приготовления кляра: в глубокой миске смешайте яйца, молоко и соевый соус. Добавьте любимые специи и немного соли по вкусу. Затем всыпьте натертый сыр и постепенно введите просеянную муку. Перемешивайте, пока масса не станет похожей по консистенции на густую сметану. На плите разогрейте сковородку с растительным маслом. Каждую крабовую палочку обмакивайте сначала в сырную смесь, а затем обваливайте в панировочных сухарях. Обжаривайте палочки с обеих сторон до появления аппетитной золотистой корочки. Подавайте горячими, дополнив любимым соусом – такая закуска прекрасно подойдет как для повседневного стола, так и для праздничного события.

Приятного аппетита!

Их готовят двойными порциями: любимые пирожки с картошкой и мясом.