Цей смаколик родом із Полтавщини приємно потішить будь-яку господиню. У ньому поєднуються прості інгредієнти та кулінарний геній українців, які здатні створити шедевральну страву з чого завгодно, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Не пропустіть Суцільна насолода: салат з куркою, сиром та яйцями – все улюблене в одній тарілці

Рецепт полтавських пиріжків

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 25 – 30 пиріжків

Інгредієнти:

тісто:

– 850 грамів вареної картоплі;

– 1 яйце;

– сіль та перець до смаку;

– 100 грамів борошна;

начинка:

– 750 грамів вареної свинини;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 1 смажена цибуля;

– бульйон;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

З вареної картоплі робимо пюре, додаємо всі інгредієнти для тіста і добре вимішуємо. Формуємо 25 – 30 кульок і накриваємо харчовою плівкою. Мʼясо варимо і перекручуємо з цибулею через мʼясорубку. Солимо, перчимо, додаємо бульйон і добре перемішуємо. Кульки розкачуємо, викладаємо начинку та защіплюємо краї. Смажимо пиріжки до золотистої скоринки з обох боків.

Смачного!

Все улюблене в одній тарілці: рецепт салату, в який ви закохаєтесь.