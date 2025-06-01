Цей смаколик родом із Полтавщини приємно потішить будь-яку господиню. У ньому поєднуються прості інгредієнти та кулінарний геній українців, які здатні створити шедевральну страву з чого завгодно, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

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Рецепт полтавських пиріжків

  • Час: 1 година 15 хвилин
  • Порцій: 25 – 30 пиріжків

Інгредієнти:
тісто:
– 850 грамів вареної картоплі;
– 1 яйце;
– сіль та перець до смаку;
– 100 грамів борошна;
начинка:
– 750 грамів вареної свинини;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 1 смажена цибуля;
– бульйон;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. З вареної картоплі робимо пюре, додаємо всі інгредієнти для тіста і добре вимішуємо.
  2. Формуємо 25 – 30 кульок і накриваємо харчовою плівкою.
  3. Мʼясо варимо і перекручуємо з цибулею через мʼясорубку. Солимо, перчимо, додаємо бульйон і добре перемішуємо.
  4. Кульки розкачуємо, викладаємо начинку та защіплюємо краї.
  5. Смажимо пиріжки до золотистої скоринки з обох боків.

Смачного!

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