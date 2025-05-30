Святковий салат з улюблених інгредієнтів – це чудова нагода завершити ще один цикл робочого тижня. Додаткових турбот це не створить, а от яскраві спогади гарантовані, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
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Рецепт салату з куркою та сиром
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 куряче філе;
– 4 яйця;
– 1 цибулина;
– 1 яблуко;
– 150 грамів твердого сиру;
– 2 – 3 столові ложки майонезу;
– 3 гілочки кропу для прикраси.
Приготування:
- Куряче філе та яйця відварюємо.
- Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями та обсмажуємо.
- Філе нарізаємо кубиками та перемащуємо майонезом, викладаємо шар цибулі, потім яйця і покриваємо майонезною сіткою.
- Натираємо яблука та яйця, ще раз покриваємо майонезом.
- Прикрашаємо кропом.
Смачного!
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