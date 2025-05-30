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Рецепт салата с курицей и сыром

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 куриное филе;
– 4 яйца;
– 1 луковица;
– 1 яблоко;
– 150 граммов твердого сыра;
– 2 – 3 столовые ложки майонеза;
– 3 веточки укропа для украшения.

Приготовление:

  1. Куриное филе и яйца отвариваем.
  2. Лук нарезаем тонкими полукольцами и обжариваем.
  3. Филе нарезаем кубиками и перемазываем майонезом, выкладываем слой лука, затем яйца и покрываем майонезной сеткой.
  4. Натираем яблоки и яйца, еще раз покрываем майонезом.
  5. Украшаем укропом.

Приятного аппетита!

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