Десерты иногда бывают такими экстравагантными, что их цена достигает миллионов долларов. Сколько стоит самый дорогой десерт в мире и из чего его приготовили – рассказывает 24 Канал.

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Самые дорогие десерты в мире

Пальму первенства среди самых дорогих десертов планеты держит "Клубника Арно". Это невероятно роскошное блюдо создали специально ко Дню Валентина в ресторане Arnaud's в Новом Орлеане в 2016 году.

Его стоимость оценивается аж в 10 миллионов долларов. В его состав входят не только 24-каратные золотые хлопья и отборные алкогольные напитки, но и самый дорогой компонент – футляр с кольцом с синим бриллиантом весом 10,06 карата.

На втором месте сейчас находится Бриллиантовый фруктовый торт стоимостью 1,72 миллиона долларов. Его создали в Токио как привлекательную витрину, а причина заоблачной цены – 223 настоящих бриллианта общей массой 170 карат, которые украшают десерт.

Богачи также имеют возможность попробовать мороженое The Absurdity Sundae за 60 000 тысяч долларов. Его уникальность заключается в процессе: гостя доставляют на гору Килиманджаро, обеспечивают роскошный полет и отель, а шеф готовит десерт на льду с самой вершины горы.

Он очень вкусный: готовим невероятно нежный клубничный чизкейк.