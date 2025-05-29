Цю намазку ви зможете готувати хоч кожного дня без остраху, що вона може набриднути. І головне – інгредієнти до неї коштують копійки, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

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Рецепт намазки з сардини

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 банка сардини в олії;

– 2 яйця;

– зелена цибуля;

– 2 столові ложки борошна

– сіль, перець та спеції до смаку.

Приготування:

Сардини вливаємо у миску та перетираємо виделкою. Додаємо дрібно нарізані яйця та цибулю, перемішуємо. Додаємо борошно та спеції, солимо та перчимо до смаку і ще раз добре перемішуємо. Викладаємо масу на пательню та обсмажуємо до золотистого кольору.

Смачного!

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