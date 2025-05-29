Цю намазку ви зможете готувати хоч кожного дня без остраху, що вона може набриднути. І головне – інгредієнти до неї коштують копійки, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
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Рецепт намазки з сардини
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 банка сардини в олії;
– 2 яйця;
– зелена цибуля;
– 2 столові ложки борошна
– сіль, перець та спеції до смаку.
Приготування:
- Сардини вливаємо у миску та перетираємо виделкою.
- Додаємо дрібно нарізані яйця та цибулю, перемішуємо.
- Додаємо борошно та спеції, солимо та перчимо до смаку і ще раз добре перемішуємо.
- Викладаємо масу на пательню та обсмажуємо до золотистого кольору.
Смачного!
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