Цю намазку ви зможете готувати хоч кожного дня без остраху, що вона може набриднути. І головне – інгредієнти до неї коштують копійки, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

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Рецепт намазки з сардини

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 банка сардини в олії;
– 2 яйця;
– зелена цибуля;
– 2 столові ложки борошна
– сіль, перець та спеції до смаку.

Приготування:

  1. Сардини вливаємо у миску та перетираємо виделкою.
  2. Додаємо дрібно нарізані яйця та цибулю, перемішуємо.
  3. Додаємо борошно та спеції, солимо та перчимо до смаку і ще раз добре перемішуємо.
  4. Викладаємо масу на пательню та обсмажуємо до золотистого кольору.

Смачного!

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