Намазувати спред можна на будь-який хліб, головне, щоб він був трохи підсмажений. Рецептом намазки зі шпротів ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka.
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Намазка зі шпротів
- Час: 20 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 200 грамів плавленого сирка;
– 1 банка шпротів;
– 1 столова ложка майонезу;
– 20 грамів зелені;
– 50 грамів цибулі.
Приготування:
- Злийте масло зі шпротів, щоб намазка була не такою жирною. Цибулю очистьте, помийте і дрібно наріжте. Чим меншими будуть шматочки, тим ніжніше вийде готовий фарш.
- Відваріть яйця в круту, охолодіть, очистьте, наріжте. Зелень дрібно нашаткуйте. Змішайте в тарілці шпроти, цибулю, яйця, зелень. Натріть плавлений сирок на дрібну тертку, додайте разом із майонезом.
- Тепер перебийте в однорідну масу блендером. Для зберігання паштет перекладіть у скляну банку або пластикову форму із кришкою. Можна насолоджуватися.
Смачного!
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