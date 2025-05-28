Щоб приготувати його, знадобиться лише 15 хвилин часу. Салат простий, проте смачний та ароматний. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на zhenskiy.
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Салат з яйцем та кукурудзою
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2 – 3
Інгредієнти:
– 2 огірки;
– 3 варені яйця;
– 100 грамів консервованої кукурудзи;
– сметана для заправки;
– зелена цибуля – на смак;
– сіль, перець – на смак;
– французька гірчиця;
– зелень кропу та петрушки.
Приготування:
- Помийте огірок, цибулю, зваріть яйця. Дрібненько наріжте все кубиками.
- Візьміть миску, покладіть туди нарізані інгредієнти, додайте до них консервовану кукурудзу.
- Зробіть заправку до салату зі сметани та гірчиці. Заправте його, посоліть та поперчіть.
- Перекладіть у тарілку, присипте нарізаною зеленню кропу чи петрушки та подавайте до столу.
Смачного!
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