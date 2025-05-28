Щоб приготувати його, знадобиться лише 15 хвилин часу. Салат простий, проте смачний та ароматний. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на zhenskiy.

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Салат з яйцем та кукурудзою

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2 – 3

Інгредієнти:

– 2 огірки;

– 3 варені яйця;

– 100 грамів консервованої кукурудзи;

– сметана для заправки;

– зелена цибуля – на смак;

– сіль, перець – на смак;

– французька гірчиця;

– зелень кропу та петрушки.

Приготування:

Помийте огірок, цибулю, зваріть яйця. Дрібненько наріжте все кубиками.

Візьміть миску, покладіть туди нарізані інгредієнти, додайте до них консервовану кукурудзу.

Зробіть заправку до салату зі сметани та гірчиці. Заправте його, посоліть та поперчіть.

Перекладіть у тарілку, присипте нарізаною зеленню кропу чи петрушки та подавайте до столу.

Смачного!

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