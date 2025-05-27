Цей салат дуже простий у приготуванні, але є декілька секретів, що роблять його особливим. Рецептом салату з помідорами та грінками ділиться 24 Канал з посиланням на News24.
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Гострий салат з помідорами та грінками
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів помідорів;
– 100 грамів твердого сиру;
– 2 – 3 зубки часнику;
– 2 – 3 столові ложки сметани;
– багет або батон;
– сіль – на смак;
– 4 столові ложки олії.
Приготування:
- Почніть з приготування грінок. Наріжте багет або батон кубиками. Знадобиться декілька скибок. Кількість сухариків на ваше вподобання.
- Налийте рослинну олію в сковороду, розігрійте та викладіть грінки смажитись. Коли вони будуть зі скоринкою, викладіть в тарілку та додайте спеції.
- Залишок олії розігрійте, покладіть вичавлений часник. Олія має його ошпарити. Висмажувати немає потреби. На це потрібно 20 секунд.
- Часниковою олією полийте сухарики на тарілці. Кількість часнику беріть на смак. Найчастіше 1 зубчика для ароматизації цілком достатньо.
- Наріжте на скибки помідори, потріть до них твердий сир. Додайте 1 – 2 зубчики подрібненого часнику.
- Заправте салат сметаною, посоліть. Подають до столу салат та сухарики в різних тарілках. З'єднайте перед споживанням, щоб хлібні сухарики не розмокли.
Смачного!
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