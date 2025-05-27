Цей салат дуже простий у приготуванні, але є декілька секретів, що роблять його особливим. Рецептом салату з помідорами та грінками ділиться 24 Канал з посиланням на News24.

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Гострий салат з помідорами та грінками

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів помідорів;

– 100 грамів твердого сиру;

– 2 – 3 зубки часнику;

– 2 – 3 столові ложки сметани;

– багет або батон;

– сіль – на смак;

– 4 столові ложки олії.

Приготування:

Почніть з приготування грінок. Наріжте багет або батон кубиками. Знадобиться декілька скибок. Кількість сухариків на ваше вподобання.

Налийте рослинну олію в сковороду, розігрійте та викладіть грінки смажитись. Коли вони будуть зі скоринкою, викладіть в тарілку та додайте спеції.

Залишок олії розігрійте, покладіть вичавлений часник. Олія має його ошпарити. Висмажувати немає потреби. На це потрібно 20 секунд.

Часниковою олією полийте сухарики на тарілці. Кількість часнику беріть на смак. Найчастіше 1 зубчика для ароматизації цілком достатньо.

Наріжте на скибки помідори, потріть до них твердий сир. Додайте 1 – 2 зубчики подрібненого часнику.

Заправте салат сметаною, посоліть. Подають до столу салат та сухарики в різних тарілках. З'єднайте перед споживанням, щоб хлібні сухарики не розмокли.

Смачного!

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