Щоб освіжити смак салатів з буряків та надати йому нове звучання, додайте нові інгредієнти. Рецептом такого ділиться 24 Канал з посиланням на UA.press.

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Салат з буряків за 5 хвилин

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 6 буряків;

– 3 – 4 солоні огірки;

– 1 банка горошку консервованого;

– 1 цибуля ріпчаста;

– майонез або рослинна олія;

– сіль і перець – на смак.

Приготування:

Відварені буряки та солоні огірки поріжте кубиками, як на вінегрет. Цибулю можете покришити дрібніше, але знову ж таки – це справа смаку.

У готову суміш додайте зелений горошок, перемішайте все і заправте рослинною олією чи майонезом. Посоліть та поперчіть.

Перед тим, як подати салат до столу, охолодіть його протягом 30 хвилин у холодильнику.

Смачного!

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