Щоб освіжити смак салатів з буряків та надати йому нове звучання, додайте нові інгредієнти. Рецептом такого ділиться 24 Канал з посиланням на UA.press.
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Салат з буряків за 5 хвилин
- Час: 10 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 6 буряків;
– 3 – 4 солоні огірки;
– 1 банка горошку консервованого;
– 1 цибуля ріпчаста;
– майонез або рослинна олія;
– сіль і перець – на смак.
Приготування:
- Відварені буряки та солоні огірки поріжте кубиками, як на вінегрет. Цибулю можете покришити дрібніше, але знову ж таки – це справа смаку.
- У готову суміш додайте зелений горошок, перемішайте все і заправте рослинною олією чи майонезом. Посоліть та поперчіть.
- Перед тим, як подати салат до столу, охолодіть його протягом 30 хвилин у холодильнику.
Смачного!
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