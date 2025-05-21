Чтобы освежить вкус салатов из свеклы и придать ему новое звучание, добавьте новые ингредиенты. Рецептом такого делится 24 Канал со ссылкой на UA.press.

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Салат из свеклы за 5 минут

Время: 10 минут

10 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 6 свеклы;

– 3 – 4 соленых огурца;

– 1 банка горошка консервированного;

– 1 лук репчатый;

– майонез или растительное масло;

– соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

Отваренные свеклу и соленые огурцы порежьте кубиками, как на винегрет. Лук можете покрошить мельче, но опять же – это дело вкуса.

В готовую смесь добавьте зеленый горошек, перемешайте все и заправьте растительным маслом или майонезом. Посолите и поперчите.

Перед тем, как подать салат к столу, охладите его в течение 30 минут в холодильнике.

Приятного аппетита!

Тоже вкусно: салат из вареных яиц, лука и огурцов.