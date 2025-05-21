Чтобы освежить вкус салатов из свеклы и придать ему новое звучание, добавьте новые ингредиенты. Рецептом такого делится 24 Канал со ссылкой на UA.press.
Читайте также Не гуакамоле единым: готовим вкусную закуску из авокадо
Салат из свеклы за 5 минут
- Время: 10 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 6 свеклы;
– 3 – 4 соленых огурца;
– 1 банка горошка консервированного;
– 1 лук репчатый;
– майонез или растительное масло;
– соль и перец – по вкусу.
Приготовление:
- Отваренные свеклу и соленые огурцы порежьте кубиками, как на винегрет. Лук можете покрошить мельче, но опять же – это дело вкуса.
- В готовую смесь добавьте зеленый горошек, перемешайте все и заправьте растительным маслом или майонезом. Посолите и поперчите.
- Перед тем, как подать салат к столу, охладите его в течение 30 минут в холодильнике.
Приятного аппетита!
Тоже вкусно: салат из вареных яиц, лука и огурцов.