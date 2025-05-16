24 Канал з посиланням на фудблогерку @karamell_foodblog ділиться рецептом дуже смачного і легкого салату. Приготуйте і він вам полюбиться.

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Салат із варених яєць, цибулі та огірків

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 250 грамів огірка;

– 250 грамів редиски;

– 100 грамів салату айсберг;

– зелена цибуля;

– сіль і перець – на смак;

– сметана для заправки.

Приготування:

Варені яйця розімніть виделкою.

Овочі, зелень і айсберг поріжте довільно.

Заправте салат сметаною, додайте спеції та перемішайте. Можете подавати.

Смачного!

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