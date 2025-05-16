24 Канал з посиланням на фудблогерку @karamell_foodblog ділиться рецептом дуже смачного і легкого салату. Приготуйте і він вам полюбиться.
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Салат із варених яєць, цибулі та огірків
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 250 грамів огірка;
– 250 грамів редиски;
– 100 грамів салату айсберг;
– зелена цибуля;
– сіль і перець – на смак;
– сметана для заправки.
Приготування:
- Варені яйця розімніть виделкою.
- Овочі, зелень і айсберг поріжте довільно.
- Заправте салат сметаною, додайте спеції та перемішайте. Можете подавати.
Смачного!
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