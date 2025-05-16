24 Канал з посиланням на фудблогерку @karamell_foodblog ділиться рецептом дуже смачного і легкого салату. Приготуйте і він вам полюбиться.

Читайте також В магазині точно не знайдете: готуємо закусочне масло з грибами на грінки

Салат із варених яєць, цибулі та огірків

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 250 грамів огірка;
– 250 грамів редиски;
– 100 грамів салату айсберг;
– зелена цибуля;
– сіль і перець – на смак;
– сметана для заправки.

Приготування:

  1. Варені яйця розімніть виделкою.
  2. Овочі, зелень і айсберг поріжте довільно.
  3. Заправте салат сметаною, додайте спеції та перемішайте. Можете подавати.

Смачного!

Теж приготуйте: салат з буряків, моркви та сиру.