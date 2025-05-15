Такий салат можна приготувати буквально за 5 хвилин: потрібно лише все натерти на тертці і змішати. Рецептом корисного і смачного салату з буряка ділиться 24 Канал з посиланням на Glamour.

Читайте також Цей точно не перевантажить шлунок: легкий салат до обіду чи вечері

Салат з буряків, моркви та сиром

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2 – 4

Інгредієнти:

– 1 буряк;

– 1 морква;

– 50 грамів твердого сиру;

– 1 зубчики часнику;

– 2 столові ложки майонезу;

– сіль – на смак.

Приготування:

Буряк та моркву помийте, очистьте, натріть овочі на тертці для корейських салатів, за відсутності такої підійде і звичайна тертка.

Твердий сир натріть на тертці. Зубчики часнику очистьте від плівок і натріть на дрібній тертці або пропустіть через прес.

Приготовлені інгредієнти покладіть в глибокий салатник, додайте сіль на смак і мелений чорний перець.

Замість майонезу можете використовувати сметану або грецький йогурт, щоб салат вийшов менш калорійним та кориснішим.

Перемішайте інгредієнти із заправкою та приберіть салат на пів години в холодильник, щоб він добре просочився.

Смачного!

Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і салат з редискою, шинкою та сиром.