Такой салат можно приготовить буквально за 5 минут: нужно лишь все натереть на терке и смешать. Рецептом полезного и вкусного салата из свеклы делится 24 Канал со ссылкой на Glamour.

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Салат из свеклы, моркови и сыра

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2 – 4

Ингредиенты:
– 1 свекла;
– 1 морковь;
– 50 граммов твердого сыра;
– 1 зубчики чеснока;
– 2 столовые ложки майонеза;
– соль – по вкусу.

Приготовление:

  1. Свеклу и морковь помойте, очистите, натрите овощи на терке для корейских салатов, при отсутствии таковой подойдет и обычная терка.
  2. Твердый сыр натрите на терке. Зубчики чеснока очистите от пленок и натрите на мелкой терке или пропустите через пресс.

  3. Приготовленные ингредиенты положите в глубокий салатник, добавьте соль по вкусу и молотый черный перец.
  4. Вместо майонеза можете использовать сметану или греческий йогурт, чтобы салат получился менее калорийным и более полезным.
  5. Перемешайте ингредиенты с заправкой и уберите салат на полчаса в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.

Приятного аппетита!

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