Этот салат очень прост в приготовлении, но есть несколько секретов, что делают его особенным. Рецептом салата с помидорами и гренками делится 24 Канал со ссылкой на News24.

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Острый салат с помидорами и гренками

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов помидоров;

– 100 граммов твердого сыра;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 2 – 3 столовые ложки сметаны;

– багет или батон;

– соль – по вкусу;

– 4 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

Начните с приготовления гренок. Нарежьте багет или батон кубиками. Понадобится несколько ломтиков. Количество сухариков на ваше предпочтение.

Налейте растительное масло в сковороду, разогрейте и выложите гренки жариться. Когда они будут с корочкой, выложите в тарелку и добавьте специи.

Остаток масла разогрейте, положите выжатый чеснок. Масло должно его ошпарить. Выжаривать нет необходимости. На это нужно 20 секунд.

Чесночным маслом полейте сухарики на тарелке. Количество чеснока берите по вкусу. Чаще всего 1 зубчика для ароматизации вполне достаточно.

Нарежьте на ломтики помидоры, потрите к ним твердый сыр. Добавьте 1 – 2 зубчика измельченного чеснока.

Заправьте салат сметаной, посолите. Подают к столу салат и сухарики в разных тарелках. Соедините перед потреблением, чтобы хлебные сухарики не размокли.

Приятного аппетита!

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