Їх можна додавати до салату, ароматного супу чи просто смакувати під час перегляду фільму. Як приготувати хрусткі та солоні сухарики в домашніх умовах розповідає 24 Канал з посиланням на UA-Vestnik.
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Солоні сухарики
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– хліб;
– улюблені спеції;
– олія – на смак.
Приготування:
- Хліб поріжте на кубики, перекладіть у пакет, додайте прянощі, які найбільше смакують. Варто додати сушений часник, солодку паприку та суміш перців.
- Потім додайте трішки олії, пакет зав'яжіть і добре його струсіть, щоб рівномірно розподілилося.
- Викладіть майбутні сухарики на деко і відправте у духовку на 25 хвилин при температурі 170 – 180 градусів. Періодично помішуйте їх.
Готово!
Смакуватиме: пиріг з шинкою та грибами від Ектора.