Чтобы приготовить его, понадобится всего 15 минут времени. Салат простой, однако вкусный и ароматный. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на zhenskiy.

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Салат с яйцом и кукурузой

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2 – 3

Ингредиенты:
– 2 огурца;
– 3 вареных яйца;
– 100 граммов консервированной кукурузы;
– сметана для заправки;
– зеленый лук – по вкусу;
– соль, перец – по вкусу;
– французская горчица;
– зелень укропа и петрушки.

Приготовление:

  1. Помойте огурец, лук, сварите яйца. Мелко нарежьте все кубиками.
  2. Возьмите миску, положите туда нарезанные ингредиенты, добавьте к ним консервированную кукурузу.
  3. Сделайте заправку к салату из сметаны и горчицы. Заправьте его, посолите и поперчите.
  4. Переложите в тарелку, присыпьте нарезанной зеленью укропа или петрушки и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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