Чтобы приготовить его, понадобится всего 15 минут времени. Салат простой, однако вкусный и ароматный. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на zhenskiy.

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Салат с яйцом и кукурузой

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2 – 3

Ингредиенты:

– 2 огурца;

– 3 вареных яйца;

– 100 граммов консервированной кукурузы;

– сметана для заправки;

– зеленый лук – по вкусу;

– соль, перец – по вкусу;

– французская горчица;

– зелень укропа и петрушки.

Приготовление:

Помойте огурец, лук, сварите яйца. Мелко нарежьте все кубиками.

Возьмите миску, положите туда нарезанные ингредиенты, добавьте к ним консервированную кукурузу.

Сделайте заправку к салату из сметаны и горчицы. Заправьте его, посолите и поперчите.

Переложите в тарелку, присыпьте нарезанной зеленью укропа или петрушки и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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