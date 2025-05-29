Намазывать спред можно на любой хлеб, главное, чтобы он был немного поджарен. Рецептом намазки из шпрот делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.

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Намазка из шпрот

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 200 граммов плавленого сырка;

– 1 банка шпрот;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 20 граммов зелени;

– 50 граммов лука.

Приготовление:

Слейте масло со шпрот, чтобы намазка была не такой жирной. Лук очистите, помойте и мелко нарежьте. Чем меньше будут кусочки, тем нежнее получится готовый фарш.

Отварите яйца вкрутую, охладите, очистите, нарежьте. Зелень мелко нашинкуйте. Смешайте в тарелке шпроты, лук, яйца, зелень. Натрите плавленый сырок на мелкую терку, добавьте вместе с майонезом.

Теперь перебейте в однородную массу блендером. Для хранения паштет переложите в стеклянную банку или пластиковую форму с крышкой. Можно наслаждаться.

Приятного аппетита!

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