Намазывать спред можно на любой хлеб, главное, чтобы он был немного поджарен. Рецептом намазки из шпрот делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.
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Намазка из шпрот
- Время: 20 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 200 граммов плавленого сырка;
– 1 банка шпрот;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 20 граммов зелени;
– 50 граммов лука.
Приготовление:
- Слейте масло со шпрот, чтобы намазка была не такой жирной. Лук очистите, помойте и мелко нарежьте. Чем меньше будут кусочки, тем нежнее получится готовый фарш.
- Отварите яйца вкрутую, охладите, очистите, нарежьте. Зелень мелко нашинкуйте. Смешайте в тарелке шпроты, лук, яйца, зелень. Натрите плавленый сырок на мелкую терку, добавьте вместе с майонезом.
- Теперь перебейте в однородную массу блендером. Для хранения паштет переложите в стеклянную банку или пластиковую форму с крышкой. Можно наслаждаться.
Приятного аппетита!
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