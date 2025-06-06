Гурманам за деякі продукти доводиться викладати тисячі доларів, але така вартість вишуканої їжі цілком виправдана. Які продукти найдорожчі у світі і чому стільки коштують – розповідає 24 Канал.

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Ікра "Альбіно"

Цю ікру отримують з білуги-альбіноса, вік риби повинен сягнути 100 років. Не дивно, що ціна унікального продукту "кусається" і може сягати до 25 тисяч доларів за кілограм. Звісно, виробники накручують вартість фасуванням у баночки із золота, але й без цього делікатес заслуговує бути на вершині списку найдорожчих продуктів у світі.

Білий трюфель

Ще один рідкісний продукт, який майже неможливо вирощувати у штучний спосіб. Його шукають спеціально навчені собаки або свині, здебільшого в регіоні Альба в Італії. Ціна такого трюфеля – від 4 до 7 тисяч доларів за кілограм, залежно від стану та аромату продукту.

Яловичина "Вагю"

Особливу породу корів почали вирощувати в Японії, а згодом естафету "підхопили" США та Австралія. Яловичина славиться особливим кольором, смаком та жировим прожилкам. Корів поять вином, щоб мʼясо мало насичений червоний колір. Ціна "Вагю" – 600 – 800 доларів за кілограм, а мʼясо з Кобе може коштувати до 1000 доларів за кілограм.

Шафран

Найдорожча спеція у світі. Ціна за кілограм – від 2 до 10 тисяч доларів. Вона зумовлена тим, що для збору кілограма шафрану потрібно 150 – 200 тисяч квіток крокусу, які збирають вручну.

Кава Kopi Luwak

За кілограм цієї індонезійської кави потрібно заплатити від 500 до 1000 доларів. Її зерна проходять ферментацію в організмі азійської пальмової цивети. Після очищення, обсмажування та подрібнення каву подають у люксових закладах. Зараз популярність цього напою зменшується через етичні питання щодо умов утримання тварин.

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