Этот салат может не только дополнить любую трапезу, но и стать самостоятельным перекусом на каждый день. Простые ингредиенты и любимый вкус – салат остается фаворитом украинцев уже годами. 24 Канал предлагает воспроизвести его по рецепту портала "Господинька".
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Рецепт салата с яйцами
- Время: 20 минут + маринование лука
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 1 – 2 свежих огурца;
– 2 вареных куриных филе;
– 100 граммов твердого сыра;
– пучок зеленого лука;
– 3 – 4 столовые ложки майонеза;
– соль и перец по вкусу;
маринованный лук:
– 1 луковица;
– 3 – 4 столовые ложки уксуса;
– 150 миллилитров воды;
– пол чайной ложки сахара;
– 2 столовые ложки сахара.
Приготовление:
- Лук нарезаем кубиком. Смешиваем все ингредиенты для маринада, заливаем лук и отставляем на 2 часа.
- Яйца и огурцы нарезаем мелким кубиком и смешиваем.
- Туда же добавляем нарезанную кубиками вареную грудку и натираем сыр.
- С лука сливаем маринад и добавляем в салат, также добавляем нарезанный зеленый лук.
- Заправляем майонезом, солим, перчим и хорошо перемешиваем.
Приятного аппетита!
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