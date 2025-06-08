Эта намазка беконом настолько вкусная, что вас остается только успевать готовить новую порцию. Фантастический вкус с самыми простыми продуктами – именно так ее описывают хозяйки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Вкусненькое".
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Рецепт намазки с беконом
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 80 граммов сырокопченого бекона;
– 4 яйца;
– 1 плавленый сырок;
– зелёный лук;
– чайная ложка горчицы;
– 8 кусочков батона;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Бекон слегка подрумяниваем на сухой сковороде. На этом же жире обжариваем батон.
- Бекон нарезаем соломкой, добавляем измельченный лук и натираем сваренные яйца.
- Натираем сырок и добавляем горчицы, все хорошо перемешиваем.
- Добавляем майонез, солим и перчим по вкусу, перемешиваем и подаем на поджаренных ломтях батона.
Приятного аппетита!
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