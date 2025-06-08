Эта намазка беконом настолько вкусная, что вас остается только успевать готовить новую порцию. Фантастический вкус с самыми простыми продуктами – именно так ее описывают хозяйки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Вкусненькое".

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Рецепт намазки с беконом

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 80 граммов сырокопченого бекона;

– 4 яйца;

– 1 плавленый сырок;

– зелёный лук;

– чайная ложка горчицы;

– 8 кусочков батона;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Бекон слегка подрумяниваем на сухой сковороде. На этом же жире обжариваем батон. Бекон нарезаем соломкой, добавляем измельченный лук и натираем сваренные яйца. Натираем сырок и добавляем горчицы, все хорошо перемешиваем. Добавляем майонез, солим и перчим по вкусу, перемешиваем и подаем на поджаренных ломтях батона.

Приятного аппетита!

Просто и изысканно: запекаем камамбер в духовке.