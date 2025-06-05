Этот десерт имеет все шансы на то, чтобы стать хитом клубничного сезона. Всего несколько ингредиентов и минимум времени нужно для того, чтобы почувствовать глубину наслаждения от любимой ягоды, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".
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Рецепт десерта "Клубничный восторг"
- Время: 15 минут + 2 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов клубники;
– 60 граммов сахара;
– 2 яичных белка.
Приготовление:
- Клубнику моем, убираем плодоножки и небольшими кусочками. Ставим в морозилку на 2 часа.
- Прогреваем белки с сахаром на водяной бане. С белков должен пойти пар, а сахар должен раствориться. Смесь должна быть горячей, но не обжигать.
- Измельчаем клубнику в блендере до крошки.
- Холодные белки вливаем к клубнике и взбиваем миксером 5 минут.
- Подаем порционно в креманках.
Приятного аппетита!
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