Эти кабачки могут стать вкусным питательным завтраком или аппетитной закуской во время семейной трапезы. Рулетики получаются крайне нежными, а без грамма муки они еще и не навредят фигуре, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".
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Рецепт кабачковых рулетиков
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 150 граммов брынзы или феты;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 2 зубчика чеснока;
– горсть грецких орехов;
– 2 средних кабачка;
– 4 яйца;
– зелень по вкусу;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Зелень нарезаем и блендируем. Также добавляем чеснок и орехи, перебиваем в однородную массу.
- Добавляем сыр и хорошо перемешиваем вилкой.
- Кабачки натираем, солим и оставляем на 10 минут, чтобы избавиться от лишней воды.
- Яйца взбиваем и смешиваем с кабачками.
- Хорошо разогреваем сковородку. Выкладываем порцию кабачковой массы, когда она немного схватится – распределяем по сковороде в блинчик.
- Когда блин снизу будет золотистым – выкладываем начинку и заворачиваем блин в рулет с помощью лопатки.
- Подаем рулетики горячими, можно полить их топленым сливочным маслом.
Приятного аппетита!
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