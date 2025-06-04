Эти кабачки могут стать вкусным питательным завтраком или аппетитной закуской во время семейной трапезы. Рулетики получаются крайне нежными, а без грамма муки они еще и не навредят фигуре, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

Читайте также Картофель даже не надо тереть: рецепт драников, с которым будете делать их значительно чаще

Рецепт кабачковых рулетиков

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 150 граммов брынзы или феты;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 2 зубчика чеснока;
– горсть грецких орехов;
– 2 средних кабачка;
– 4 яйца;
– зелень по вкусу;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Зелень нарезаем и блендируем. Также добавляем чеснок и орехи, перебиваем в однородную массу.
  2. Добавляем сыр и хорошо перемешиваем вилкой.
  3. Кабачки натираем, солим и оставляем на 10 минут, чтобы избавиться от лишней воды.
  4. Яйца взбиваем и смешиваем с кабачками.
  5. Хорошо разогреваем сковородку. Выкладываем порцию кабачковой массы, когда она немного схватится – распределяем по сковороде в блинчик.
  6. Когда блин снизу будет золотистым – выкладываем начинку и заворачиваем блин в рулет с помощью лопатки.
  7. Подаем рулетики горячими, можно полить их топленым сливочным маслом.

Приятного аппетита!

Просто и очень вкусно: рецепт вкуснейших белых грибов с картофелем.