Эти кабачки могут стать вкусным питательным завтраком или аппетитной закуской во время семейной трапезы. Рулетики получаются крайне нежными, а без грамма муки они еще и не навредят фигуре, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

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Рецепт кабачковых рулетиков

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 150 граммов брынзы или феты;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 2 зубчика чеснока;

– горсть грецких орехов;

– 2 средних кабачка;

– 4 яйца;

– зелень по вкусу;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Зелень нарезаем и блендируем. Также добавляем чеснок и орехи, перебиваем в однородную массу. Добавляем сыр и хорошо перемешиваем вилкой. Кабачки натираем, солим и оставляем на 10 минут, чтобы избавиться от лишней воды. Яйца взбиваем и смешиваем с кабачками. Хорошо разогреваем сковородку. Выкладываем порцию кабачковой массы, когда она немного схватится – распределяем по сковороде в блинчик. Когда блин снизу будет золотистым – выкладываем начинку и заворачиваем блин в рулет с помощью лопатки. Подаем рулетики горячими, можно полить их топленым сливочным маслом.

Приятного аппетита!

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