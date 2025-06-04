Ці кабачки можуть стати смачним поживним сніданком або ж апетитною закускою під час сімейної трапези. Рулетики виходять вкрай ніжними, а без грама борошна вони ще й не зашкодять фігурі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

Читайте також Картоплю навіть не треба терти: рецепт дерунів, з яким робитимете їх значно частіше

Рецепт кабачкових рулетиків

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 150 грамів бринзи або фети;

– 2 столові ложки сметани;

– 2 зубчики часнику;

– жменя волоських горіхів;

– 2 середніх кабачки;

– 4 яйця;

– зелень до смаку;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Зелень нарізаємо та блендеруємо. Також додаємо часник і горіхи, перебиваємо в однорідну масу. Додаємо сир і добре перемішуємо вилкою. Кабачки натираємо, солимо та залишаємо на 10 хвилин, щоб позбутися зайвої води. Яйця збиваємо і змішуємо з кабачками. Добре розігріваємо сковорідку. Викладаємо порцію кабачкової маси, коли вона трішки схопиться – розподіляємо по сковороді у млинець. Коли млинець знизу буде золотистим – викладаємо начинку та загортаємо млинець у рулет за допомогою лопатки. Подаємо рулетики гарячими, можна полити їх топленим вершковим маслом.

Смачного!

Просто і дуже смачно: рецепт смачнющих білих грибів з картоплею.