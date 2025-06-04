Ці кабачки можуть стати смачним поживним сніданком або ж апетитною закускою під час сімейної трапези. Рулетики виходять вкрай ніжними, а без грама борошна вони ще й не зашкодять фігурі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
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Рецепт кабачкових рулетиків
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 150 грамів бринзи або фети;
– 2 столові ложки сметани;
– 2 зубчики часнику;
– жменя волоських горіхів;
– 2 середніх кабачки;
– 4 яйця;
– зелень до смаку;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Зелень нарізаємо та блендеруємо. Також додаємо часник і горіхи, перебиваємо в однорідну масу.
- Додаємо сир і добре перемішуємо вилкою.
- Кабачки натираємо, солимо та залишаємо на 10 хвилин, щоб позбутися зайвої води.
- Яйця збиваємо і змішуємо з кабачками.
- Добре розігріваємо сковорідку. Викладаємо порцію кабачкової маси, коли вона трішки схопиться – розподіляємо по сковороді у млинець.
- Коли млинець знизу буде золотистим – викладаємо начинку та загортаємо млинець у рулет за допомогою лопатки.
- Подаємо рулетики гарячими, можна полити їх топленим вершковим маслом.
Смачного!
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