Ця намазка беконом настільки смачна, що вас залишається тільки встигати готувати нову порцію. Фантастичний смак з найпростішими продуктами – саме так її описують господині, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

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Рецепт намазки з беконом

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 80 грамів сирокопченого бекону;
– 4 яйця;
– 1 плавлений сирок;
– зелена цибуля;
– чайна ложка гірчиці;
– 8 шматочків батона;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Бекон злегка підрумʼянюємо на сухій пательні. На цьому ж жирі обсмажуємо батон.
  2. Бекон нарізаємо соломкою, додаємо подрібнену цибулю та натираємо зварені яйця.
  3. Натираємо сирок та додаємо гірчиці, все добре перемішуємо.
  4. Додаємо майонез, солимо та перчимо до смаку, перемішуємо і подаємо на підсмажених скибках батона.

Смачного!

Просто і вишукано: запікаємо камамбер у духовці.