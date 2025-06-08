Эти сырники точно войдут в перечень ваших повседневных любимых блюд. Вместе с элементарным исполнением они дарят замечательный вкусовой опыт, рассказывает 24 Канал.

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Ингредиенты:

– 300 граммов творога;

– 2 столовые ложки сахара;

– щепотка ванильного сахара;

– 3 столовые ложки муки;

– 1 столовая ложка сметаны.

Приготовление:

Творог тщательно разомните вилкой или перетрите через сито до мягкой, однородной консистенции. Добавьте обычный и ванильный сахар, а также немного муки.

Если масса кажется слишком сухой – добавьте ложку сметаны, чтобы сделать тесто мягче и пластичнее.

Замесите гладкое творожное тесто. Сформируйте небольшие сырники, обваляйте каждый в муке, чтобы образовалась легкая панировка.

Обжаривайте сырники на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла.