Эти сырники точно войдут в перечень ваших повседневных любимых блюд. Вместе с элементарным исполнением они дарят замечательный вкусовой опыт, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт самых простых сырников

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 300 граммов творога;
– 2 столовые ложки сахара;
– щепотка ванильного сахара;
– 3 столовые ложки муки;
– 1 столовая ложка сметаны.

Приготовление:

  1. Творог тщательно разомните вилкой или перетрите через сито до мягкой, однородной консистенции. Добавьте обычный и ванильный сахар, а также немного муки.

  2. Если масса кажется слишком сухой – добавьте ложку сметаны, чтобы сделать тесто мягче и пластичнее.

  3. Замесите гладкое творожное тесто. Сформируйте небольшие сырники, обваляйте каждый в муке, чтобы образовалась легкая панировка.

  4. Обжаривайте сырники на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла.

  5. Готовьте на среднем огне по 3 – 4 минуты с каждой стороны, пока не появится румяная, аппетитная корочка.

Приятного аппетита!

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