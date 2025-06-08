Ці сирники точно увійдуть в перелік ваших повсякденних улюблених страв. Разом з елементарним виконанням вони дарують чудовий смаковий досвід, розповідає 24 Канал.

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Інгредієнти:

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 2 столові ложки цукру;

– дрібка ванільного цукру;

– 3 столові ложки борошна;

– 1 столова ложка сметани.

Приготування:

Сир ретельно розімніть виделкою або перетріть через сито до м'якої, однорідної консистенції. Додайте звичайний та ванільний цукор, а також трохи борошна.

Якщо маса здається надто сухою – додайте ложку сметани, щоб зробити тісто м’якшим і пластичнішим.

Замісіть гладке сирне тісто. Сформуйте невеликі сирники, обкачайте кожен у борошні, щоб утворилась легка паніровка.

Обсмажуйте сирники на добре розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії.