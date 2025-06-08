Ці сирники точно увійдуть в перелік ваших повсякденних улюблених страв. Разом з елементарним виконанням вони дарують чудовий смаковий досвід, розповідає 24 Канал.
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Рецепт найпростіших сирників
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 2 столові ложки цукру;
– дрібка ванільного цукру;
– 3 столові ложки борошна;
– 1 столова ложка сметани.
Приготування:
Сир ретельно розімніть виделкою або перетріть через сито до м'якої, однорідної консистенції. Додайте звичайний та ванільний цукор, а також трохи борошна.
Якщо маса здається надто сухою – додайте ложку сметани, щоб зробити тісто м’якшим і пластичнішим.
Замісіть гладке сирне тісто. Сформуйте невеликі сирники, обкачайте кожен у борошні, щоб утворилась легка паніровка.
Обсмажуйте сирники на добре розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії.
Готуйте на середньому вогні по 3 – 4 хвилини з кожного боку, поки не з’явиться рум’яна, апетитна скоринка.
Смачного!
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