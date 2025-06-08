Ці сирники точно увійдуть в перелік ваших повсякденних улюблених страв. Разом з елементарним виконанням вони дарують чудовий смаковий досвід, розповідає 24 Канал.

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Рецепт найпростіших сирників

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 2 столові ложки цукру;
– дрібка ванільного цукру;
– 3 столові ложки борошна;
– 1 столова ложка сметани.

Приготування:

  1. Сир ретельно розімніть виделкою або перетріть через сито до м'якої, однорідної консистенції. Додайте звичайний та ванільний цукор, а також трохи борошна.

  2. Якщо маса здається надто сухою – додайте ложку сметани, щоб зробити тісто м’якшим і пластичнішим.

  3. Замісіть гладке сирне тісто. Сформуйте невеликі сирники, обкачайте кожен у борошні, щоб утворилась легка паніровка.

  4. Обсмажуйте сирники на добре розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії.

  5. Готуйте на середньому вогні по 3 – 4 хвилини з кожного боку, поки не з’явиться рум’яна, апетитна скоринка.

Смачного!

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