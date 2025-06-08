Салат з полуницею – це ідеальний акцент для святкування Трійці. Він легкий, поживний та має просто неперевершений вигляд, розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Рецепт салату з полуницею на Трійцю

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 6 стебел спаржі;

– 100 грамів руколи;

– 100 грамів салату радічіо;

– 100 грамів шпинату;

– 6 ягід полуниці;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– лимонний сік та цедра до смаку;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Свіжі овочі та зелень добре промийте під проточною водою та ретельно обсушіть. У глибоку миску покладіть руколу. Додайте до неї порване руками листя радічіо та шпинату. У спаржі відламайте жорсткі кінці. Решту наріжте кільцями або тонкими стрічками за допомогою овочечистки. Додайте до зелені. Полуницю також промийте, обсушіть і наріжте тонкими скибочками. Заправте салат оливковою олією, додайте сіль і щіпку свіжозмеленого чорного перцю. Для аромату збризніть лимонним соком і натріть трохи цедри. Викладіть зелень на тарілку, зверху розкладіть шматочки полуниці – і страва готова!

Смачного!

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